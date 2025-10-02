Muere un hombre tras caer por un terraplén en Tenerife

A las 11:35 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informó de la salida de la carretera TF-82, kilómetro 47, en el municipio de Adeje un vehículo y posterior caída por un terraplén.
Bomberos de Tenerife a su llegada al lugar del incidente comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas. El personal sanitario del SUC y Atención Primaria continuaron con las maniobras de reanimación avanzadas que no dieron resultado y confirmaron el fallecimiento del afectado, un hombre de 64 años.
La Guardia Civil se encargó de las correspondientes diligencias. La Policía Local y Carreteras colaboraron con los recursos de emergencia.