Cada día fallecen siete personas en Canarias esperando por la Dependencia

Siete personas fallecen de media al día en Canarias mientras se encuentran en la lista de espera para recibir una prestación por su condición de dependientes. Según los datos del Observatorio de la Dependencia elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en los primeros nueve meses del año, un total de 1.904 personas han fallecido en el Archipiélago encontrándose en esta situación.
Las Islas continúan liderando el limbo de la dependencia -personas pendientes de recibir la prestación- con un 31,3% hasta sumar 20.127, es la tercera comunidad con mayor tiempo de tramitación de expedientes (487 días) y la segunda por la cola en inversión por dependiente, con 1.339 euros.
No obstante, Canarias es la comunidad que más aumentó el número de personas beneficiarias de una prestación con un 18,5%, bajó 5.917 personas la lista de espera (18,7%), y aumentó un 22,6% las personas con derecho a prestación.
25.060 fallecidos
Hasta el 1 de octubre, 284.020 personas se encontraban a la espera de valoración o pendiente de prestaciones y servicios que tienen reconocidos en España. La Asociación advirtió de un “cambio de tendencia” por primera vez en diez años al pasar de un reducción paulatina de la lista de espera desde 2015 al incremento registrado en lo de va de año, que ha crecido en 13.695 personas.
El informe recoge que cada 15 minutos fallece una persona dependiente en lista de espera en España. En 2025 son 25.060 las personas dependientes que han fallecido sin obtener ninguna ayuda, de los que 13.713 esperaban ser valorados y 11.347 a recibir una prestación a la que tenían derecho. “93 personas al día, una cada 15 minutos”, recordó la Asociación de Directores y Gerentes. Del total, dos de cada tres fallecieron en Cataluña (6.851), Andalucía (5.292), Comunidad Valenciana (2.290) y Canarias 1.904 (901 pendientes de la resolución de grado y 1.003 por el PIA).
Por comunidades, la mayor tasa en el limbo de la dependencia tras Canarias (31,3%), está en País Vasco (15,7%), Murcia (13,8%) y Cataluña (13,6%), y los territorios que menos son Aragón y Cantabria (1,5%), Galicia (2%) y Navarra (2,1%).
Ocho regiones aumentaron el número de solicitantes en el limbo de la dependencia, lideradas por Castilla La Mancha (58%), Cantabria (29,9%), y Madrid (29,6%). Mientras el 53% de las personas que se encuentran en el “limbo” residen en Cataluña (38.002), Andalucía (21.785) y Canarias (20.127). En cuanto al número de beneficiarios de prestaciones, Canarias (18,5%) y Galicia (15,7%) lideraron el aumento de atendidas.
Por ley, el plazo máximo para resolver un expediente es de seis meses (180 días), pero en tres comunidades se sitúan entorno a 500 días o más: Murcia (563 días), Andalucía (559) y Canarias (478), por contra solo cuantro regiones, además de Ceuta y Melilla, cumplen el plazo. “Muchas personas fallecen sin recibir prestaciones por la dilación de procedimientos”.
Niega que se haya producido una reducción sino un incremento de unos 15 días de media hasta alcanzar los 349 días y reprochó al Ministerio de Derechos Sociales que intente “rebajar la cifra de desatención” al contabilizar “sólo a aquellas con las que la Administración no está cumpliendo la ley que establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación o servicio reconocido”.
Delgado: “Corrobora la mejora tras la aplicación del nuevo decreto”
La Consejería de Bienestar Social destaca que el informe corrobora “la evolución positiva”. Para Candelaria Delgado “aunque aún queda mucho por avanzar, refleja con claridad la mejoría”, sin embargo, volvió a insistir en la necesidad de que el Estado aumente la financiación del sistema para que, al mismo tiempo, se refleje en la atención a los dependientes y sus familias.
El documento especifica que en Canarias es donde más aumentan las personas beneficiarias (18,5%), debido al decreto que unifica los procedimientos de valoración y PIA, y que mientras las personas con derecho a prestación aumentan un 5,5% en España, en Canarias es del 22,6%.
Por otra parte, reconoce la reducción de los plazos en 83 días, y aunque hay 25.755 personas en lista de espera, la variación de la misma se ha reducido un 18,7%, siendo la tercera región que tiene mejor evolución. Lo cierto es que Canarias admite que hay 6.386 personas con derecho pero sin PIA, y 13.741 sin prestación efectiva, aunque los datos del Imserso señalan que 12.691 no han hecho efectiva la prestación por motivos no imputables a la administración.