Accidente mortal en Canarias con una guagua y un coche implicados

Los recursos sanitarios asistieron a otras dos personas que se encontraban heridas graves
Un hombre ha fallecido y otras personas resultaron heridas graves tras un choque frontal que tuvo lugar en las horas centrales de este jueves entre una guagua de línea regular y un turismo en la vía GC-500, altura de Juan Grande (Gran Canaria).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta allí acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó al menos seis ambulancias, cuyo personal se vio obligado a confirmar la muerte del conductor del turismo.

Además los recursos sanitarios asistieron a otras dos personas que se encontraban heridas graves y que tuvieron que ser evacuadas hasta un centro hospitalario.

Por su parte, hasta el lugar también se desplazaron varias dotaciones de bomberos y de la Guardia Civil.

