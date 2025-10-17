Numerosos y variados estrenos invaden las salas de cine

Esta semana destacan cuatro estrenos imperdibles en cartelera: La vida de Chuck, la nueva y emotiva adaptación de Stephen King; Caza de brujas, el intenso thriller de Luca Guadagnino, con Julia Roberts; La Cena, una comedia histórica de Manuel Gómez Pereira; y la divertida aventura familiar La casa de muñecas de Gabby: La película. A esta oferta se suman otras novedades como Un simple accidente, La Deuda, Sujétame el cubata o La hermanastra fea.
Así, llega a los cines La vida de Chuck, basada en el relato de Stephen King incluido en el volumen La sangre manda, y que llega con la firma de Mike Flanagan. El siempre carismático Tom Hiddleston interpreta a Charles Krantz, un hombre común que acaba siendo inolvidable. Lo acompañan Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor y Karen Gillan. Narrada en orden inverso, La vida de Chuck revela, paso a paso, los momentos clave que marcaron su vida: el trabajo, la música y sus luchas personales.
También se estrena Caza de Brujas, con un elenco espectacular, encabezado por Julia Roberts, Ayo Edebiri y Andrew Garfield. Detrás de las cámaras, está el nominado al Óscar Luca Guadagnino, director de Call me by your name, conocido por su habilidad para crear atmósferas tensas y visualmente impactantes. La historia gira en torno a una profesora que se ve atrapada cuando una alumna estrella acusa a un colega. A medida que un oscuro secreto sale a la luz, las vidas de todos se ven amenazadas.
También se sirve esta semana en la gran pantalla, la comedia con sabor histórico La cena, con un reparto coral que incluye a Mario Casas, Alberto San Juan y Antonio Resines. Dirigida por Manuel Gómez Pereira, está inspirada en la obra de teatro La cena de los generales. Está ambientada justo después de la Guerra Civil española, y gira alrededor de un grupo de cocineros republicanos que intenta escapar preparando un banquete para Franco.
Para el público familiar
Con La casa de muñecas de Gabby: La película, Dreamworks Animation lleva al cine la encantadora y popular serie infantil a través de una aventura que mezcla animación y acción real. Dirigida por Ryan Crego, cuenta con la fabulosa participación de Gloria Estefan y Kristen Wiig. En esta nueva historia, Gabby emprende un viaje con su abuela Gigi, rumbo a la mágica ciudad de Cat Francisco. Pero la diversión se complica cuando su preciada casa de muñecas cae en manos de Vera, una excéntrica amante de los gatos.
También llega a los cines Un simple accidente, la película del director iraní Jafar Panahi que fue galardonada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2025. Esta obra, un thriller dramático que comienza con un suceso aparentemente trivial y se transforma en una cadena de consecuencias cada vez mayores, subraya la valentía de Panahi, conocido por usar el cine como forma de resistencia política.
Dirigida y protagonizada por Daniel Guzmán, aterriza también en las salas de cine La Deuda, un poderoso drama social y toques de thriller. La historia gira en torno a Lucas, un hombre de 47 años, y Antonia, una anciana con la que convive en un piso céntrico de Madrid, cuyo hogar está amenazado por un fondo de inversión que busca convertir el edificio en apartamentos turísticos. La película explora temas actuales como el cuidado de los mayores, la crisis, la culpa y la gentrificación, con un reparto que incluye a Itziar Ituño, Susana Abaitua, Luis Tosar y Charo García, quien debuta en la pantalla grande.
También de producción española, debuta en cines Sujétame el cubata, una comedia que rinde homenaje al legendario bar El Rincón del Erizo, considerado la meca de la comedia en España. Dirigida por Fernando Ayllón y protagonizada por JJ Vaquero, la película relata la historia “casi” real de un cómico que se esfuerza por evitar el cierre de su bar, contando con la colaboración de destacados monologuistas nacionales.
La hermanastra fea
Por último, también se estrena La hermanastra fea, tras su paso por el Festival de Sitges. Dirigida por Emilie Blichfeldt, quien debuta también como guionista, esta esperada y sorprendente película ofrece una versión retorcida del clásico cuento de Cenicienta. A través de una mezcla de comedia, terror y drama, La Hermanastra Fea expone la lucha de la protagonista por convertirse en la reina del baile, mostrando un relato sangriento y simbólico sobre las presiones sociales y la búsqueda de aceptación.