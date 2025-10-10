Buscan cubrir 83 puestos de trabajo en Tenerife: estas son las ofertas de empleo

La Agencia de Colocación de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife gestiona actualmente 44 ofertas de empleo que suponen 83 vacantes en distintos municipios de la Isla.
Estas oportunidades abarcan áreas como el ámbito sociosanitario, técnico, cultural y turístico, con plazos de inscripción variables.
Las personas interesadas deben acceder a la plataforma www.empleasantacruz.com, registrarse, mantener actualizado su perfil y optar a las vacantes que se ajusten a su experiencia.
Puestos de trabajo ofertados
Entre las ofertas con mayor número de plazas destacan:
- 10 vacantes para monitores deportivos en actividades extraescolares.
- 5 vacantes de operarios de lavandería con certificado de discapacidad en Candelaria.
- 5 vacantes de expertos en venta directa en Santa Cruz de Tenerife.
- 12 plazas de auxiliares de enfermería en centros sociosanitarios de Santa Cruz, Fasnia y Güímar.
También se ofertan 3 puestos de operario de limpieza en La Laguna, 3 vacantes de comerciales y 2 plazas de jefes de obra en Hoya Fría.
En el sector turístico, están disponibles 2 plazas de guías de turismo y 1 técnico de turismo en Santa Cruz de Tenerife.
Las vacantes con una sola plaza abarcan perfiles como trabajador social, monitor de corte y confección, auxiliar de serigrafía, contable, gestor financiero, asistente de dirección, técnico informático, electricista-frigorista, mecánico de vehículos, capataz o fontanero, entre otros.
En el área sociosanitaria, se mantienen abiertas plazas de auxiliares de ayuda a domicilio en distintas zonas de la Isla, incluyendo la metropolitana, el norte y Candelaria.
Además, se requieren perfiles especializados como técnico de licitaciones, director comercial y ayudante de producción ejecutiva.
Acceso gratuito
Los servicios de la web son gratuitos tanto para las personas en búsqueda de empleo como para las empresas interesadas en publicar vacantes. Como Agencia de Colocación autorizada por el Servicio Canario de Empleo, actúa como intermediaria entre compañías y profesionales en búsqueda activa.