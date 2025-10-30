OktoberTech 2025: confianza y gobernanza, claves para el éxito de la inteligencia artificial

Las Palmas de Gran Canaria se convirtió durante dos días en el epicentro del debate tecnológico con la celebración de OktoberTech 2025, un evento organizado por el Clúster Canarias Excelencia Tecnológica (CET) y CONETIC, que reunió a expertos nacionales e internacionales en torno a la inteligencia artificial (IA) y la economía del dato.
Este encuentro cuenta con la colaboración de Proexca en su ánimo por potenciar a los sectores estratégicos, como en este caso el tecnológico, para favorecer la diversificación e internacionalización de la economía del archipiélago.
La primera jornada concluyó con una idea contundente: “El éxito de la IA no depende exclusivamente de la tecnología, sino de la confianza, la gobernanza y la superación de barreras culturales y organizativas”, se destacó en el panel inaugural.
Economía del dato
Durante el segundo día, centrado en la economía del dato, Rut del Campo, directora general del dato de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), definió el dato como “el alimento esencial de la IA”. En su intervención, explicó que la Estrategia Española de Datos ha movilizado más de 400 millones de euros en 300 proyectos, posicionando a España entre los líderes europeos en espacios de datos. Sin embargo, advirtió que “solo una de cada cinco organizaciones tiene sus datos preparados para aplicaciones de IA”.
En una entrevista moderada por Oswaldo Brito, presidente del Clúster CET, los expertos Miguel García (SODETEC) y Jorge Núñez (ADQUIVER) coincidieron en que “el dato es un activo monetizable”, pero subrayaron que “la confianza es clave para su intercambio entre los sectores público y privado”. Ambos señalaron dos grandes obstáculos: la falta de roles definidos en la gestión institucional del dato y la resistencia cultural ante la transparencia.
Gobernanza e interoperabilidad
El panel sobre interoperabilidad y gobernanza de datos puso el foco en Gaia-X y su Trust Framework como estándar europeo para compartir información de forma segura. Óscar Lázaro, director de Baidata, afirmó que “estos espacios obligan a las empresas a mejorar la gobernanza de sus datos”. Por su parte, Felipe Bravo, investigador de la Universidad de Chile, alertó sobre “el control de datos no estructurados por parte de unas pocas compañías”, mientras que Manix Manglani, CEO de MNX Online, instó a que “los proyectos nacionales contribuyan a nuevos estándares internacionales”.
Talento y gemelos digitales
La jornada también abordó el papel del talento y los gemelos digitales. Expertos del ámbito educativo coincidieron en que “la IA potencia las capacidades humanas” y que “es urgente una transformación de los modelos formativos”. Los gemelos digitales, ya consolidados como herramienta estratégica, están revolucionando sectores como la energía y la movilidad.
Marco jurídico
En el ámbito jurídico, se analizó el Reglamento Europeo de IA (AI Act), que establece exigencias estrictas para sistemas de alto riesgo. Juristas presentes en el encuentro coincidieron en que esta regulación “ofrece una ventaja competitiva a Europa al garantizar seguridad jurídica y confianza empresarial”.
Conclusión
OktoberTech 2025 cerró su edición con un mensaje claro: la autonomía tecnológica y la resiliencia digital de España dependen de una inversión decidida en infraestructuras de datos, de la superación de resistencias internas y de una colaboración público-privada basada en la confianza.
Sobre Canarias Excelencia Tecnológica (CET)
El Clúster Canarias Excelencia Tecnológica agrupa a más de cien empresas del sector TIC en el Archipiélago. Su misión es impulsar la transformación digital, fomentar la innovación y posicionar a Canarias como un hub tecnológico internacional.