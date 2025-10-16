Ópera de Tenerife abre su temporada de abono con el estreno europeo de ‘Yerma’, de Heitor Villa-Lobos

El Auditorio de Tenerife albergó la noche del martes el estreno europeo de Yerma, la ópera de Heitor Villa-Lobos (1887-1959) basada en la tragedia teatral de Federico García Lorca (1898-1936). Con este título, una coproducción de Auditorio de Tenerife, Teatro de la Zarzuela, Festival Amazonas de Ópera (Brasil) y Festival de Ópera do Theatro da Paz (Brasil), se inauguró la temporada de abono de Ópera de Tenerife. Yerma volverá a escenificarse hoy jueves, el viernes y el sábado, en funciones que comienzan a las 19.30 horas.
La dirección de escena, la dramaturgia y la escenografía corren a cargo de Paco Azorín, mientras que de la dirección musical se encarga el maestro brasileño Luiz Fernando Malheiro, que aborda una revisión de la partitura y dirige a la Sinfónica de Tenerife en tres de las representaciones, pues en la de mañana viernes lo hará Pablo Urbina.
Al elenco de solistas hay que sumar los cantantes que integran el Coro Titular Ópera de Tenerife-Intermezzo.