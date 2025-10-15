Oriol Vilanova imparte esta semana en TEA un taller sobre ‘cómo viven’ y ‘se mueven’ los objetos

El artista Oriol Vilanova imparte esta semana en TEA Tenerife Espacio de las Artes un taller sobre cómo viven y se mueven los objetos y una lectura colectiva en torno a los fondos de postales del centro de arte contemporáneo de la capital tinerfeña.
La primera de estas dos actividades del programa público Onda Corta. Laboratorio de Documentación, la lectura colectiva, tendrá lugar el sábado (18.00 horas). Mientras que el taller, Cambio de manos, se celebrará el domingo (de 10.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00 horas). Las dos actividades son gratuitas, pero para asistir al taller es necesario inscribirse previamente enviando un correo a ondacorta.tea@gmail.com.
A través de una puesta en común de las postales albergadas en el fondo documental Antonio Concepción Pérez, en la lectura se explorará desde la curiosidad y la memoria colectiva de las personas asistentes la manera en la que estos soportes han configurado un imaginario concreto sobre el territorio y los modos en los que se consumen y se desplazan las imágenes.
En el taller Cambio de manos, Oriol Vilanova planteará un recorrido entre el rastro y el museo para cuestionar cómo viven y se mueven los objetos, valorando de qué forma cada espacio está sujeto a sus propias lógicas, normas y tiempos. El Rastro es un museo al aire libre, donde se mira, se toca y se vende. La proximidad de TEA y el Rastro permite pensar sobre cómo se presentan, circulan o acaban los objetos en cada institución. Un puente y una frontera entre dos espacios sociales.
Oriol Vilanova (Manresa, 1980) vive y trabaja en Bruselas. Su práctica se articula en torno a una colección de postales reunida en rastros y mercadillos, que sirve como base conceptual para sus instalaciones y performances. A través de la repetición y la serialidad, investiga los procesos de circulación y reproducción de objetos e imágenes, así como su valor simbólico, cultural y económico.
Comisariado por Narelys Hernandez y Joel Peláez, Onda Corta experimenta con los procesos de registro, documentación y archivo dentro de las líneas de trabajo del centro, repensando y expandiendo los límites y las formas en que entendemos los modos de registro tradicional.
Junto al Centro de Documentación, la Biblioteca de Arte y la programación de exposiciones y actividades del museo, en Onda Corta se plantean dinámicas con las que explorar cómo TEA se relaciona con la ciudadanía y de qué maneras su edificio puede ser habitado, tratando de evidenciar la cualidad pública, plural y compartida de estos espacios.