‘Panorama’, la sección de INSULARIA que transmite en Canarias el cine hecho en islas

La sección PANORAMA regresa en la IX edición del Festival INSULARIA – Islas del Mundo en Red como el gran escaparate del cine insular contemporáneo, reuniendo once metrajes de territorios como Grecia, Islandia, Chipre, Filipinas, Isla Reunión, Cuba, Martinica, el archipiélago de Chiloé y los archipiélagos de Canarias y Baleares.
Las películas seleccionadas han pasado por festivales internacionales de prestigio, con premios y reconocimientos en la industria, y algunas tendrán su estreno en España durante el festival. Este año, PANORAMA cuenta con la colaboración especial del Festival Internacional de Cine de Chiloé (FICH), reforzando los lazos entre territorios insulares y consolidando un espacio de intercambio cultural que conecta islas de los cinco continentes.
Los títulos que se mostrarán abordan temas comunes a los territorios isleños: la migración, los dramas familiares, las crisis medioambientales, la pobreza, la diversidad o la identidad.
Las primeras proyecciones de PANORAMA tendrán lugar en El Hierro, comenzando en la Plaza de Tigaday (Frontera) los días viernes 3 y sábado 4 de octubre a las 20:30, y continuando en la Plaza de La Restinga los días 10 y 11 de octubre a las 20:30.
Viaje por Canarias
Tras su paso por El Hierro, la sección viajará a distintas islas del archipiélago canario:
- La Palma: 13 y 27 de octubre, 20:00h – Teatro Chico (Santa Cruz de La Palma).
- La Graciosa: 17 y 18 de octubre, 20:30h – Playa de Caleta de Sebo.
- La Gomera: 18 y 25 de octubre, 20:00h – Auditorio Infanta Cristina (San Sebastián de La Gomera).
- Tenerife: 20 de octubre, 20:00h – TEA Tenerife Espacio de las Artes (Santa Cruz de Tenerife).
- Lanzarote: 24 y 25 de octubre, 20:00h – Museo del Timple (Teguise).
- Fuerteventura: 24 y 25 de octubre, 18:00h – Centro Cultural Casa del Zapatero (Betancuria).
- Gran Canaria: 31 de octubre, 20:00h – Teatro Hespérides (Santa María de Guía).
Con esta selección, PANORAMA reafirma la vocación de INSULARIA de mostrar la pluralidad cultural y cinematográfica de las islas del mundo, ofreciendo al público obras únicas que en pocas ocasiones llegan al cine comercial.
El evento está patrocinado por Promotur, Turismo de Islas Canarias, Gobierno de Canarias y cuenta con el apoyo del Cabildo Insular de El Hierro, y la colaboración de los ayuntamientos sedes del festival.