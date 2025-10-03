Pedro Guerra trae al Paraninfo de la ULL las canciones de ‘Parceiros’

El Paraninfo de la Universidad de La Laguna recibe hoy viernes (20.30 horas) al actor y autor Esteban Garrido, que escenificará su espectáculo Vierdingo. Salir de fiesta de un viernes a un domingo. La agenda cultural continuará mañana sábado (21.00 horas) y el domingo (19.00) con el cantautor güimarero Pedro Guerra, que vuelve a Tenerife acompañado por una banda para presentar la colección de canciones que dan forma a su proyecto Parceiros.
Las localidades para ambos espectáculos están disponibles en la plataforma web Ecoentradas.
Parceiros es una expresión brasileña que define el hecho de que dos músicos se junten para componer una canción, uno la música y otro la letra. A eso se ha dedicado últimamente Pedro Guerra: a crear nuevas piezas junto a numerosos artistas y amigos, como Enrique Bunbury, Juanes, Ismael Serrano, Andrés Calamaro, El Kanka, Amaral, Juan Luis Guerra, Conchita, Muerdo, Pedro Pastor, Cruz Cafuné, Valeria Castro, Alfred García, Coque Malla, Rocío Márquez, Rita Payés, Alice Wonder, Andrés Suárez, Javier Ruibal, Víctor Manuel y Ana Belén.
Diferentes países, diferentes edades, diferentes estilos y procedencias que se darán cita en el escenario universitario.
Las entradas están disponibles a 35 euros en el patio de butacas y a 30 en los palcos y el anfiteatro.