Aferrados a las piedras de una cueva: así fue el peligroso rescate de dos hombres y un niño que cayeron al mar en Canarias

A las 07:36 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban que tres personas habían caído al mar desde una zona rocosa y se encontraban aferrados a unas piedras en el interior de una cueva en la playa del Vagabundo, Moya.
Ante la dificultad del terreno para garantizar su rescate por tierra, el Helimer izó a dos bomberos del Consorcio y los trasladó hasta el lugar donde se encontraban los afectados, un hombre de 48 años, que en el momento inicial de la asistencia presenta traumatismo craneal e hipotermia de carácter leve, rescatado por el helicóptero del GES y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. El otro hombre de 51 años, con policontusiones, atendido en el lugar del incidente por el personal de una ambulancia sanitarizada del SUC. El afectado rechazó el traslado a un centro sanitario. Mientras el menor, de 13 años, que en el momento inicial de la asistencia presenta policontusiones de carácter leve, rescatado por el helicóptero de Salvamento Marítimo y trasladado en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.
Uno de los rescatadores tuvo que ser asistido por presentar un traumatismo en cadera, quien tuvo que ser rescatado por el helicóptero del GES quedando con material de flotamiento en una zona relativamente segura y posteriormente trasladado a su base en El Berriel, donde una ambulancia del SUC realizó su asistencia sanitaria y traslado al hospital.
Efectivos de la Policía Local colaboraron con los servicios intervinientes.