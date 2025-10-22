Periplo cita a las escritoras María Gómez Lara, Lana Corujo y Véronique Tadjo

Periplo, el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la Cruz, recibe hoy miércoles en el Complejo Turístico Costa Martiánez a la poeta María Gómez Lara, la escritora e ilustradora Lana Corujo y, gracias a la colaboración de Casa África, la también escritora Véronique Tadjo. De forma paralela, tienen lugar actividades como las ponencias del comunicador Sergi Unanue y el jurista Chema Caballero, la exposición fotográfica Cumbres a la vista. Miradas desde la montaña, de la Federación Insular de Montañismo de Tenerife (FIMT) y la inclusión en Periplo Diverso de la artista Juliana Serrano.
‘DON QUIJOTE A VOCES’
María Gómez Lara presenta (18.00 horas) en Periplo su obra más reciente, Don Quijote a voces, para explorar la fuerza de la palabra como refugio y resistencia en una charla con la filóloga Olga Mesa (18.00 horas).
La lanzaroteña Lana Corujo, ilustradora, poeta y narradora, abordará (19.15 horas) junto al periodista Eduardo García Rojas Han cantado bingo, su primera novela, que narra la infancia de dos hermanas marcadas por un volcán y una tragedia.
Véronique Tadjo es una contadora de historias especializada en explorar conceptos como la identidad, la memoria, la naturaleza y el diálogo intercultural. En el Lago Martiánez presentará su novela En compañía de los hombres y será entrevistada por el periodista José Naranjo (20.30).
Asimismo, y entre otras propuestas, la artista portuense Juliana Serrano continúa con su proyecto Apodos en Periplo 2025. Actuará en las fachadas de dos casas familiares mediante espray, pincel y la técnica del stencil. Todo con el objetivo de inscribir en los muros algunos de los apodos más reconocibles y anecdóticos de la ciudad.
La programación al completo de Periplo se puede consultar en la web festivalperiplo.com.