Periplo plantea una conversación que aborda la guerra y la información

El Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la Cruz, Periplo, dedica hoy martes su jornada a abordar los conflictos internacionales, el periodismo ético frente a la desinformación y el recorrido por un mundo que no aparece en los mapas turísticos. Para ello contará el jurista Chema Caballero, el periodista Sergi Unanue y el corresponsal Mikel Ayestaran.
Además de los actos programados en el Lago Martiánez, también se podrá ver en el Espacio Cultural Castillo de San Felipe la exposición Cumbres a la vista. Miradas desde la montaña, de la Federación Insular de Montañismo de Tenerife (FIMT), de 16.00 a 20.00 horas.
Licenciado en Derecho y con un máster en Derechos Humanos y Resolución de Conflictos, Chema Caballero ha dirigido programas de derechos humanos, desarrollo y rehabilitación de menores soldados durante dos décadas. En compañía del periodista José Naranjo, presentará (18.00 horas) su obra más reciente: El bebedor de cerveza. Más de treinta años recorriendo los caminos de África (2025), donde vuelca más que nunca su experiencia personal a través de vivencias y reflexiones en el continente africano.
Además, en Periplo Formación, una iniciativa que acerca diversas realidades al alumnado de centros educativos, ofrecerá (12.00 horas) la ponencia Infancias robadas: la realidad de los niños y niñas soldado.
HIMALAYA
Viajero experimentado, periodista y creador de contenido, Sergi Unanue busca narrar y compartir el mundo desde la aventura. Con el periodista Leo Santisteban como entrevistador, Unanue presentará en Periplo (19.15) El sendero de las nubes (2025), la obra en la que refleja un viaje, junto a su compañero Dani Benedic, por el Himalaya.
Apenas con lo imprescindible para sobrevivir, recorrieron 1.700 kilómetros durante 99 días por uno de los senderos más exigentes del planeta, poniendo en jaque todos sus límites.
Mikel Ayestaran es periodista y corresponsal internacional. Es conocido especialmente por sus más de dos décadas de experiencia cubriendo conflictos y, del mismo modo, sus efectos secundarios en la sociedad. Junto al también periodista Nicolás Castellano, Ayestaran presentará (20.30 horas) Historias de Gaza (2025), un libro que fusiona la crónica periodística y la experiencia personal en medio de una de las zonas más convulsas del planeta. En Periplo Formación impartirá (10.00) la ponencia Voces desde Gaza: crónicas de vida bajo el conflicto.