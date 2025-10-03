Más de 18.000 personas en Tenerife esperan por una plaza sociosanitaria

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, ha afirmado este viernes en el pleno insular que durante los dos primeros años de mandato se han creado 518 plazas sociosanitarias en la Isla, mientras que la lista de espera actual asciende a 18.046 personas pendientes de acceder a un recurso de atención, lo que refleja, ha reconocido, la magnitud del reto en la atención a la dependencia.
Fumero, en el pleno del Cabildo de Tenerife y a instancias del PSOE, ha detallado que al inicio del mandato se contabilizaban unas 13.000 personas en lista de espera y que, a pesar de las incorporaciones de plazas, la cifra ha crecido debido a la elevada demanda y al envejecimiento progresivo de la población.
“Estamos ante una situación estructural que exige inversiones sostenidas en recursos humanos, infraestructuras y financiación estable”, ha afirmado en su comparecencia la consejera, quien ha pedido disculpas a los usuarios de este servicio porque la demanda es alta para la oferta que hay.
Plazas sociosanitarias creadas
De las 518 plazas habilitadas, 18 corresponden a un nuevo recurso de psicogeriatría en Los Realejos y 14 a la especialización insular en ese mismo ámbito, ha informado.
Otras 20 plazas se han destinado a personas con trastorno del espectro autista (La Laguna), 20 a enfermedad mental (Güímar) y 20 a daño cerebral adquirido.
Además, se han habilitado dos pisos para personas mayores en situación de calle.
En paralelo, desde agosto funciona un proyecto piloto de atención domiciliaria para mayores no dependientes en municipios con población más envejecida, como Santa Cruz, La Laguna, Arona, Adeje y Puerto de la Cruz, con una capacidad de hasta 500 usuarios.
Refuerzo de personal
La consejera ha destacado la incorporación de profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, médicos, neurólogos, psiquiatras y logopedas.
También se han creado 16 nuevas plazas de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería en el hospital Febles Campos y se ha estabilizado al personal de valoración de la dependencia.
Infraestructura
En materia de infraestructuras, el Cabildo ha invertido cuatro millones de euros en centros propios, ha señalado.
Solo en el Febles Campos se han destinado dos millones para la mejora de baños geriátricos, ascensores, climatización y espacios de uso sanitario.
Asimismo, está prevista la construcción de los nuevos centros sociosanitarios de Añaza y La Orotava, con una inversión de 43,8 millones de euros, financiados dentro del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias.
Fumero, además, ha explicado que el Cabildo trabaja en el cierre del nuevo convenio de dependencia, que permitirá crecer en número de plazas y reforzar el plan de infraestructuras sociosanitarias en la Isla.
Ha precisado que muchas de las plazas anteriores, como las 25 del municipio de Santa Úrsula, no eran nuevas sino fruto de un reajuste dentro del convenio de dependencia, mientras que en el actual mandato ya están en ejecución 849 plazas y más de 100 millones de euros invertidos por el Cabildo para asegurar la realización de estas obras.
“Engaño a la ciudadanía”
La consejera insular del PSOE Marián Franquet ha criticado la gestión de plazas sociosanitarias del Gobierno insular, al tiempo que ha denunciado la confusión en torno al número de plazas creadas, que según dijo ha pasado de 518 inicialmente anunciadas a 422, mientras que otras cifras oficiales incluyen servicios de teleasistencia y aparatos en domicilio, lo que, a su juicio, “juega al engaño con la ciudadanía”.
La consejera de la oposición ha sostenido que desde hace más de dos años ha pedido información detallada sobre las plazas y la ejecución del convenio de dependencia, sin recibir respuesta clara.
Ha insistido en el grave retraso en la firma del convenio de dependencia 2025, que consideró un “drama” que afecta a la planificación de nuevas plazas.
Según sus datos, la lista de espera para residencias de mayores ha pasado de 3.178 a 3.317 personas en dos años y tres meses, mientras que solo se habrían creado 56 nuevas plazas, un incremento de apenas el 1,7%.
En cuanto a la distribución geográfica, ha indicado que en el área metropolitana no se ha creado ninguna plaza pese a concentrar el 46% de la demanda.
Según ha manifestado, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, anunció 2.800 plazas residenciales durante la campaña electoral y, en realidad, solo se han creado 56.
La situación, ha continuado, afecta además a centros de día y teleasistencia, donde la lista de espera ha aumentado de 430 a 1.564 y de 254 a 4.024 personas, respectivamente.
En definitiva, ha zanjado, la consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife “manipula y miente” y dedica su tiempo a “fiestas y excursiones” mientras el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria “estás pata arribas”.