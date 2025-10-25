Ni camisetas, ni tenis o tirantes: polémica por cómo han de vestir los ediles de Santa Cruz de Tenerife

Protocolo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha enviado una circular a todos los concejales en la que ofrece una serie de recomendaciones de vestimenta en actos institucionales, con el objetivo de “mantener una imagen institucional coherente y cuidada en los diferentes actos en los que participan como representantes de la corporación, tales como sesiones plenarias, inauguraciones, recepciones y otros actos formales”.
En dicho escrito, se pide que los hombres vistan con traje, camisa clara, corbata y zapatos (no deportivo), mientras que las mujeres han de acudir en traje de chaqueta, vestido o blusa y pantalón o falda, evitando prendas informales, deportivas, camisetas, vestidos con tirantes y pantalones cortos.
Esta circular generó ayer el enfado de la socialista, Patricia Hernández, que antes de comenzar el pleno extraordinario en el ayuntamiento, espetó al resto de ediles que había acudido en camiseta contraviniendo las órdenes de Protocolo, lo que en un principio originó muchas caras de asombro y cierto desconcierto entre los concejales, incluido el propio alcalde, José Manuel Bermúdez.
Al respecto, el regidor matizó que “son recomendaciones de vestimenta que hace Protocolo, no imposiciones, que van dirigidas a todos los miembros de la corporación local. Usted viene en camiseta y yo en tenis, pero cada uno tiene libertad de elegir su atuendo”.