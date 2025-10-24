Santa Cruz de Tenerife recupera la tradición popular para celebrar el Día de Finados: conciertos, teatro y títeres

Recuperar la memoria colectiva e impulsar las tradiciones populares de antaño por el Día de Finados es el objetivo que persigue el Ayuntamiento de Santa Cruz para rendir homenaje a la vida a través de la muerte. Por ello, desde las áreas de Cultura, Participación Ciudadana y la Sociedad de Desarrollo se ha perfilado un amplio programa de actos que, desde hoy y hasta el 8 de noviembre, llevarán conciertos, teatro, títeres y cuentacuentos por los cinco distritos del municipio.
En total, serán 17 propuestas escénicas las que recorrerán distintos puntos para facilitar un reencuentro con la historia, con quienes nos precedieron y con las formas en que nuestras comunidades han celebrado la vida, la muerte y la memoria. Los centros ciudadanos se convertirán en improvisados teatros para albergar las representaciones, a los que se sumarán la sala Los Lavaderos y, como novedad, el Palacio de Carta.
El alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, reivindicó ayer “la recuperación de la idiosincrasia canaria en este Día de Finados, pues, aunque en los últimos años se han implantado otras fiestas que no son propias, como Halloween, no hay que perder nuestra identidad. Por ello, hemos diseñado una programación centrada en recuperar la memoria de los nuestros a través de actividades que se hacían antes y que se han ido perdiendo con el paso del tiempo”.
El regidor señaló que “queremos vincular nuestra memoria colectiva con la cultura contemporánea, llevando espectáculos de calidad a los barrios como una oportunidad para reencontrarnos con nuestra historia, con quienes nos precedieron y con las formas en que nuestras comunidades han celebrado la vida y la muerte”.
Por su parte, el concejal de Cultura, Santiago Díaz, destacó que “la programación supone una oportunidad para recuperar tradiciones y poner en valor el patrimonio cultural inmaterial de Santa Cruz. Por ello, apostamos por descentralizar las actividades y ofrecer propuestas en todos los distritos, fortaleciendo así la participación vecinal y el tejido cultural de la ciudad”.
La programación de Finados comenzará hoy con las propuestas escénicas Brr Brr Brujas en el centro comunitario 7 Islas; Agarrando la muerte con las manos, en el centro comunitario Nuevo Obrero; y A las Almas, en el de Valleseco-Anaga. Obras que se repetirán los días 7 y 8 de noviembre.
Mientras, en el Palacio de Carta, se celebrará el día 31 el espectáculo Besay Pérez a la luz de las velas, en el que 2.500 candelas iluminarán un escenario que envolverá al público en la voz del reconocido cantante canario. Serán cuatro pases, entre las 18.00 y las 21.00 horas, cuyas entradas pueden adquirirse a través de Tomaticket, a un precio de cinco euros.
Ese día, a las 19 horas, en Los Lavaderos tendrá lugar la obra La noche de finaos, una historia de brujería canaria en torno al recuerdo de los difuntos, que se repetirá al día siguiente. La programación se encuentra en el sitio web www.santacruzcultura.es y en la aplicación #SoyCulturaSC.