Con las vacaciones recientes y ambiente veraniego, ¡ya se ven los primeros turrones!

Que el tiempo vuela es una realidad más que una percepción. Y si hay alguna duda, solo hay que darse una vuelta estos días por las grandes superficies y fijarse en sus estanterías, donde ya aparecen expuestos… ¡los primeros turrones! A dos meses y medio para la Navidad, ya se empieza a respirar el aroma de las fiestas en los hipermercados, donde algunos clientes quedan en estado de shock al ver los lineales atiborrados de polvorones y turrones, a la espera de los panetones, que están al caer.
