Menudo vacilón con el paso de peatones de El Médano, todo un filón en las redes sociales

El singular paso de peatones de la calle Mediterráneo, en El Médano, se ha convertido en uno de los asuntos más comentados en las redes sociales, donde los usuarios dan rienda suelta a la imaginación.
Sus dimensiones y su llamativo color rojo han llevado a todo tipo de memes: una visita del papa LEÓN XIV, los Beatles cruzándolo al estilo Abbey Road, un avión de Binter aterrizando, una pista de atletismo, una piscina olímpica y hasta un homenaje al Atlético de Madrid por su triunfo ante el Barça en la Champions.
