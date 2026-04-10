Los vecinos de El Médano se burlan del nuevo paso de peatón: los memes más locos

La imaginación no tiene límites, y esta vez el objetivo de burla se encuentra en el sur de Tenerife. El nuevo paso de peatones de El Médano, ubicado en la céntrica calle Mediterráneo, se ha convertido en un auténtico meme viral en redes sociales. Lo que debía ser una mejora en la seguridad vial de Granadilla de Abona ha terminado transformándose en una fuente inagotable de memes por sus inusuales dimensiones y su llamativo color rojo.
Las vecinos no han tardado en reaccionar, el tamaño de las franjas es tal que ya han creado una página en Facebook para recopilar las creaciones más originales, generadas mediante Inteligencia Artificial.
Los memes más virales
La creatividad de los vecinos ha colocado este paso de cebra en escenarios totalmente surrealistas. Entre las imágenes que más circulan por los grupos de WhatsApp y redes sociales destaca una recreación del Papa León XIV visitando la zona, rodeado de una expectación máxima.
No es la única figura histórica o religiosa que ha “pisado” el asfalto rojo de la calle Mediterráneo; incluso los mismos Beatles han abandonado Abbey Road para cruzar por El Médano.
El vacilón no se queda ahí. Dada la cercanía con el Aeropuerto Tenerife Sur, los usuarios han bromeado con la posibilidad de que un avión de Binter utilice el paso de peatones como pista de aterrizaje.
Otros, con una visión más deportiva, sugieren que el Ayuntamiento de Granadilla ha instalado en realidad una pista de atletismo, una piscina de natación o una cancha de pádel de uso público en mitad de la vía.
Un diseño polivalente en la calle Mediterráneo de Granadilla
Este nuevo paso de peatones, con un fondo rojo y líneas blancas de gran grosor, ha recordado a algunos aficionados al fútbol al escudo del Atlético Granadilla. Esta coincidencia visual ha reforzado aún más el debate sobre si la obra fue una cuestión de seguridad o una “exageración” en la señalización.
A pesar de las críticas cargadas de humor, hay un sector de la población que prefiere ver el lado positivo. Algunos vecinos han manifestado con ironía su agradecimiento al consistorio por esta “propuesta polivalente”. “Ahora es imposible que un coche no nos vea”, comenta un vecino, mientras otros bromean con que “tenemos la segunda pista del aeropuerto a solo unos metros de casa”.