El Papa León XIV ya tiene banda sonora: un tinerfeño produce el himno de su visita

La gira del Papa León XIV por España ya tiene banda sonora que acompañará sus pasos. El compositor y productor tinerfeño, Pablo Cebrián, ha sido el encargado de dar vida a una pieza musical que ya califican como “una caricia para el alma”. Esta composición, que se convertirá en la oración de todo un país, ha logrado unir 1.500 voces en una grabación coral simultánea sin precedentes.
El himno de la visita de Papa León XIV
La creación de este himno no ha sido una tarea sencilla, sino un despliegue de fe y talento coordinado por Cebrián. La obra cuenta con la participación de más de 1.500 voces procedentes de Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. El peso del Archipiélago en esta producción es indiscutible: más de 600 participantes canarios han prestado su voz para lo que el productor define con orgullo como “la banda sonora que se escuchará durante toda la visita”.
En la Catedral de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, 400 personas de diversas edades trabajaron intensamente para empastar sus voces. Según fuentes de la diócesis, este gesto simboliza una “Iglesia viva, unida y abierta”. Por su parte, la Catedral de La Laguna, en Tenerife, congregó a más de 200 personas. El obispo nivariense, Eloy Santiago, estuvo presente para agradecer la implicación y animar a los fieles a inscribirse como voluntarios para los eventos de junio.
Cómo asistir a la misa del Papa León XIV en Tenerife
La expectación es máxima, especialmente tras confirmarse que el Pontífice ha elegido el Puerto de Santa Cruz de Tenerife como escenario para su gran despedida de España el próximo 12 de junio. Este enclave se transformará en una “catedral al aire libre” para albergar una misa masiva que servirá de broche de oro a su gira oficial.
Sin embargo, desde la organización (CEE) recuerdan que, aunque el evento es gratuito, la inscripción previa es obligatoria. En las próximas semanas se habilitará un registro digital en la web oficial para garantizar la seguridad en el recinto portuario. Este control es vital para gestionar la llegada de miles de peregrinos desde todos los rincones de Canarias y del resto del mundo.
Tenerife aportará medio millón de euros para la visita
El Cabildo de Tenerife aportará 500.000 euros de fondos propios para sufragar la visita del Papa León XIV a la isla el próximo mes de junio, en línea con lo que van a hacer el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria.
La medida se aprobó por unanimidad en el último pleno de la corporación celebrado hace algo más de una semana en una modificación de crédito incluida en el presupuesto de la corporación y que incluye diversas acciones por algo más de 15 millones.
Además de la histórica misa en el muelle, se prevé que el Papa visite un centro de migrantes en la isla, reforzando su mensaje de acogida. Estefanía Benedicto, directora de música del himno del Papa en Tenerife, mostró su satisfacción tras concluir las grabaciones, asegurando que el resultado será un momento inolvidable para todos los creyentes.
El vídeo oficial y la letra se harán públicos en los próximos días, marcando el inicio de la cuenta atrás para el inicio de la gira.