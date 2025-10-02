La Primitiva deja un premio millonario en Tenerife: solo ha habido un acertante

El sorteo de La Primitiva ha dejado este jueves un nuevo millonario en Tenerife, donde ha caído íntegramente el primer premio, valorado en poco más de 1.280.000 euros.
La combinación ganadora ha correspondido a los números 18 34 26 39 05 29, complementario 08, reintegro 9.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 11.900.000 euros.
No obstante, de Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor Nº68.350 de Ravelo Alto–El Sauzal, situado en San Cristóbal, 21.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes.