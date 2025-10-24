CC y PP se niegan a reforzar el programa que evita que las familias pierdan su casa en Tenerife

El PSOE de Tenerife ha denunciado, a través de un comunicado, la decisión del grupo de gobierno del Cabildo, formado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), de rechazar su propuesta para reforzar el programa “Base 25” de Cáritas, destinado a prevenir desahucios y pérdidas de vivienda en la Isla.
Según los socialistas, “Base 25” es la única iniciativa del Cabildo que actúa en este ámbito, y su moción planteaba aumentar la financiación hasta un millón de euros con el objetivo de ampliar la atención a familias en situación de vulnerabilidad, cubrir ayudas al alquiler y frenar el aumento del sinhogarismo.
La consejera insular del PSOE, Priscila de León, ha lamentado que los grupos que sostienen el gobierno insular “se nieguen a reforzar un servicio que evita que las familias pierdan su hogar”, mientras apoyan la creación de una oficina antiokupas impulsada por Vox.
“El PSOE recuerda que su prioridad es que las personas no pierdan sus casas, no el sostenimiento de una oficina para las ‘okupaciones’”, señala el comunicado.
Sobre el programa contra desahucios de Tenerife
De León subrayó además que “Base 25” atendió en 2024 a 1.848 personas y 733 hogares, y que en los últimos dos años ha ayudado a más de 3.600 personas.
El programa ofrece asesoramiento, mediación y apoyo económico para evitar la pérdida de vivienda.
Según el último informe de Cáritas Diocesana de Tenerife, más de 2.800 personas viven sin hogar en la Isla, con una concentración del 80 % en Santa Cruz, Arona, Adeje, La Laguna, Puerto de la Cruz y Granadilla.
La entidad alerta de una emergencia habitacional creciente, relacionada con el aumento del precio del alquiler y la escasez de vivienda asequible.
El PSOE de Tenerife considera urgente que el Cabildo recupere una política social centrada en la prevención de los desahucios, la vivienda asequible y la protección de las familias vulnerables.