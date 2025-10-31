santa cruz

Reabren el baño en Los Charcos de Valleseco

Se activó el protocolo municipal para incidentes de contaminación marina
Santa Cruz de Tenerife activa el protocolo de contaminación por el vertido en Los Charcos de Valleseco
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Servicio de Seguridad y Emergencias, informa de que en la tarde de este viernes se ha procedido a la retirada de la bandera roja en las zonas de baño de El Bloque, Acapulco y Charcos de Valleseco, una vez solventado el incidente con el sistema de producción de un gas inerte de un buque atracado en Terminales Canarios.

Aunque inicialmente se apuntó a un posible vertido de hidrocarburo, este extremo quedó descartado tras la intervención de los sistemas de emergencias de la Autoridad Portuaria, que procedieron a solventar la incidencia.

De forma preventiva, esta mañana se activó el protocolo municipal para incidentes de contaminación marina, con el fin de garantizar la seguridad de los bañistas y preservar el entorno costero.

Una vez que se ha dado por finalizado el incidente, se ha procedido a la retirada de la bandera roja en las zonas de baño de El Bloque, Acapulco y Charcos de Valleseco, quedando estas de nuevo abiertas para el uso ciudadano, recoge una nota del Ayuntamiento.

Desde el consistorio se hace un llamamiento a la ciudadanía para respetar la señalización y las indicaciones del personal de salvamento y seguridad presente en la zona.

