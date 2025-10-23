sucesos

Rescatan en estado crítico a un submarinista en Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía el aviso
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

A la hora arriba indicada, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso de un hombre que precisaba asistencia sanitaria tras realizar una inmersión de submarinismo en la zona antes mencionada.

El personal del SUC asistió al afectado, un hombre de unos 50 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta una complicación respiratoria por inmersión de carácter grave, trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Doctor José Molina Orosa.

  1. Grave accidente de parapente en CanariasGrave accidente de parapente en Canarias
  2. Grave accidente de patinete en Tenerife: la víctima chocó contra un muroGrave accidente de patinete en Tenerife: la víctima chocó contra un muro

Guardia Civil y Policía Local colaboraron con el dispositivo de emergencias.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas