Rescatan en estado crítico a un submarinista en Canarias

A la hora arriba indicada, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso de un hombre que precisaba asistencia sanitaria tras realizar una inmersión de submarinismo en la zona antes mencionada.
El personal del SUC asistió al afectado, un hombre de unos 50 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta una complicación respiratoria por inmersión de carácter grave, trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Doctor José Molina Orosa.
Guardia Civil y Policía Local colaboraron con el dispositivo de emergencias.