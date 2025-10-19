Vecinos del litoral de San Juan de la Rambla denuncian abandono institucional

Bajo el lema Litoral = Abandono Total, más de 150 vecinos del litoral de San Juan de la Rambla se concentraron en la mañana de ayer para denunciar el deterioro progresivo de su entorno y la falta de atención por parte del Ayuntamiento.
Durante dos horas, la protesta recorrió las calles del litoral con una destacada participación vecinal. Los manifestantes, portando pancartas y reclamando mejoras urgentes, exigieron la instalación de badenes y pasos de cebra para garantizar la seguridad de peatones y conductores, así como nuevos contenedores de residuos, una mayor limpieza en las calles y espacios públicos, y la adecuación de los parques infantiles.
A estas demandas se sumó el malestar generalizado por el cierre, durante más de cuatro meses, de la Oficina del Litoral. Durante ese tiempo, ningún representante del Gobierno local acudió a la zona, a pesar de que un decreto municipal de 2001 establece que debe hacerse al menos una visita semanal. Esta ausencia obligó a muchos vecinos —en su mayoría personas mayores— a desplazarse hasta San José, donde se encuentra el Ayuntamiento, para poder realizar trámites o resolver consultas básicas.
“Nos tratan como si no existiéramos, como si vivir junto al mar fuera motivo para ser olvidados”, se escuchó en la lectura del manifiesto, en el que los vecinos acusaron al consistorio de desatender sistemáticamente la zona.
“Pedimos lo justo”
Convocados por residentes de la zona y respaldados por la Asociación de Vecinos, los asistentes exigieron acciones concretas, no discursos. “No pedimos mucho. Pedimos lo justo”, señalaron, reclamando una respuesta institucional seria ante las carencias que afectan a un área de gran valor paisajístico, histórico y social.
“Un ayuntamiento que escuche y actúe”, apuntan.
El presidente de la Asociación Vecinal del Litoralorganizadora de la concentración, Juan José Moreno, expresó el sentir general de la ciudadanía: “La gente estaba con mucha energía, había mucho desahogo. Muchos no pudieron acudir, pero era importante que nos escucharan. Esta es solo la primera acción. Veremos ahora cómo responde el Ayuntamiento”.
Durante la concentración se corearon consignas como ¡El litoral no se rinde! y ¡El litoral más vivo que nunca!, en un claro mensaje de determinación vecinal.
Moreno advirtió que, si no se reciben respuestas, las movilizaciones continuarán: “Si no nos escuchan, elevaremos el tono. Eso sí, siempre desde un prisma democrático”. Reclaman hechos, no excusas. Porque, como afirmaron en su manifiesto, “vivir junto al mar no puede seguir siendo sinónimo de olvido”.