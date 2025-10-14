Santa Cruz de Tenerife instala señales LED y amplía aceras para frenar los atropellos en estos 7 puntos negros

Santa Cruz de Tenerife destinará 316.359 euros a obras que contribuyan a la mejora de la seguridad vial en siete puntos del municipio. La Junta de Gobierno local aprobó ayer la salida a licitación de la contratación de estos trabajos, que implicarán la sustitución de las actuales señales de pasos de peatones por otras LED, al igual que las de advertencia de peligro por zona escolar, o la creación de itinerarios accesibles.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, señaló que “estas acciones aportarán soluciones a problemas como el de la zona de Pico Teide, largamente demandada por los vecinos, y a la que ahora podremos dar respuesta”. El tiempo de las obras será de 8 meses y el objetivo “será dar mayores garantías para la circulación de vehículos en nuestras calles”, destacó el regidor.
La concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, explicó que en esta zona “se solucionará el problema en la intersección de esta avenida con la calle Volcán Chaorra, en el Suroeste, gracias a la implantación de una glorieta que ordene los movimientos del tráfico, donde se ha tenido en cuenta, además, la instalación de pavimento táctil (acanalado y abotonado) en los pasos de peatones existentes en el ámbito de la actuación”.
También se mejorará la seguridad peatonal en la calle Marrero Torres, reforzando la señalización vertical en la calle El Rosario con la sustitución de las señales de pasos de peatones por otras LED, al igual que las de advertencia de zona escolar, justo donde se ha proyectado ampliar las aceras del paso de cebra frente a la iglesia y la Rambla García Escámez, que debido al mal estado del firme de la vía se restituirá”, detalló.
“Se reforzará la señalización horizontal de la calle, además, con señales de limitación de velocidad mediante marcas de color rojo, blanco y negro, de tal forma que llame la atención de los conductores, al mismo tiempo que se acometerá pavimento táctil en el itinerario peatonal, que no es accesible”, añadió Alonso.
En la plaza de Los Patos, para evitar atropellos por distracciones, se proyecta la implantación de un paso de peatones inteligente con luminaria y placas LED, por lo que se activarán estas señales mediante cámaras de detección de personas. Asimismo se implementará pavimento táctil.
Mientras, en la calle Alcalde Mandillo Tejero se prevé mejorar la seguridad vial con señales LED en el paso de peatones de la calle Masca y el cruce con la calle Simón Bolívar, en el igualmente se incluirá pavimento táctil. Y en Benito Pérez Armas, se plantea consolidar el itinerario peatonal implantando un paso de peatones en la calle Simón Bolívar y ejecutando una acera de 2 metros en el jardín.
En la calle Ganivet se proyectan dos señales S-13 en el paso de peatones situado en la calle Elisa González de Chávez y se implantará un nuevo paso de peatones en la calle Sansón y Barrios, para garantizar la visibilidad en el cruce y mejorar la seguridad peatonal se ampliarán las aceras. Además, en la calle Princesa Guayarmina se proyecta la implantación de dos isletas ajardinadas, que eviten el estacionamiento de vehículos.