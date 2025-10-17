Santa Cruz de Tenerife renueva la ‘antesala’ de sus esculturas al aire libre

El Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reabrió este jueves el Centro de Visitantes de Esculturas en la Calle, ubicado en el parque García Sanabria, como un espacio renovado que invita a redescubrir el valioso patrimonio escultórico que alberga la ciudad. Este recurso cultural, antes conocido como centro de interpretación, se redefine ahora como el punto de partida de una experiencia que permite recorrer las obras que conformaron la primera y segunda exposiciones internacionales de esculturas en la calle, celebradas en 1973 y 1994.
El acto contó con la participación, entre otras personalidades, del alcalde, José Manuel Bermúdez; el edil de Cultura, Santiago Díaz; la decana del Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, María Nieves Febles, y Carlos A. Schwartz, de la Comisión de Esculturas en la Calle.
Tal y como expuso Febles, estas obras de arte llevan más de medio siglo convirtiendo a la ciudad en un museo al aire libre, con obras de artistas tan reconocidos como Martín Chirino, Óscar Domínguez, Henry Moore y Joan Miró. “Este espacio -destacó el arquitecto y fotógrafo Carlos A. Schwartz- recoge información sobre las esculturas de las exposiciones internacionales, que aportan un valor cultural extra a Santa Cruz y hay que preservar”.
A través de un diseño completamente actualizado, el visitante podrá acceder a información sobre las piezas originales de aquellas muestras, incluidas las que actualmente no se conservan, mediante una maqueta interactiva, tipo plano, y una serie de piezas móviles con material informativo y gráfico. El objetivo es difundir y poner en valor el patrimonio escultórico de la ciudad con el apoyo de acciones didácticas que fomenten la apreciación y conservación de este legado cultural.
El nuevo diseño expositivo es obra de las diseñadoras María Requena y Alicia Cárdenes, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro y la Comisión de Escultura en la Calle, tomando como referencia la propuesta original de 2014. La producción ha corrido a cargo de Zebensuí Melián, quien ha contribuido a dar forma a un espacio que busca despertar la curiosidad del visitante e implicarlo activamente en el conocimiento de las esculturas.
Con esta actuación, indican en la corporación local, “el Ayuntamiento de Santa Cruz reafirma su compromiso con la difusión del arte y la promoción de la cultura en espacios urbanos”.