Tres ofertas optan al contrato para fabricar y lanzar satélites tinerfeños

El proceso de licitación, con un presupuesto de 21,3 millones, continuará con la evaluación técnica y económica de las propuestas y la adjudicación está prevista para finales de año
Tenerife pondrá ocho ‘ojos’ en el espacio para vigilar el territorio
El Cabildo de Tenerife confirmó ayer que ha recibido las propuestas de tres empresas que optan al contrato que está en licitación para el diseño, fabricación, lanzamiento, operación y obtención de imágenes a través de una red de ocho satélites que se denominará Constelación Islas Canarias. Las empresas son: la UTE conformada por Aistech Space – Enduro Trading – Técnicas Competitivas, Open Cosmos Canarias y Telespazio Ibérica.

Según explicaron ayer desde la Corporación insular, el proceso de licitación continuará con la evaluación técnica y económica de las tres ofertas presentadas. La adjudicación está prevista para finales de este 2025, con el comienzo de las fases de diseño y desarrollo en 2026. La puesta en operación de la constelación de satélites está programada para 2028.

Con un presupuesto de 21,3 millones y un plazo de ejecución de seis años, el proyecto, en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y otras entidades tecnológicas del Archipiélago, tiene como objetivo crear una constelación de satélites de órbita baja que proporcione imágenes diarias de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, y bajo demanda del resto del territorio canario.

Esta iniciativa proporcionará información satelital en tiempo real que permitirá detectar y prevenir incendios forestales y desastres naturales; monitorizar los efectos del cambio climático y optimizar la gestión del agua y los recursos naturales; proteger la biodiversidad y los ecosistemas naturales, y mejorar la gestión de emergencias urbanas y la planificación de infraestructuras críticas.

Con imágenes multiespectrales (visible, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta e infrarrojo térmico), la constelación permitirá tomar decisiones fundamentadas en datos precisos y actualizados.

Según destacaron desde el Cabildo, este proyecto situará al Archipiélago a la vanguardia de la observación terrestre desde el espacio.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destaca que “este proyecto coloca a Tenerife en el mapa mundial de la innovación aeroespacial. No solo impulsa nuestro desarrollo económico, sino que refuerza nuestro compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático”. El consejero insular de Innovación, Juan José Martínez, añadió que “la Constelación Islas Canarias es una inversión en el futuro. Apostamos por el talento canario y por una economía diversificada basada en la tecnología y la sostenibilidad”.

Empresas

En cuanto a las tres ofertas presentadas, Telespazio Ibérica forma parte del Grupo Telespazio, compañía dedicada a la provisión de servicios de tecnología satélite y aplicaciones de geoinformación, con sede en Roma y presencia en quince países y cuatro centros espaciales.

Mientras, la empresa Open Cosmos, de origen mallorquín y con sede en Reino Unido, ha elegido el Parque Científico y Tecnológico del Cabildo tinerfeño como una de sus sedes en Europa. Open Cosmos estuvo implicado en el desarrollo del primer satélite canario Alisio-1.

Y en cuanto a la UTE, Aistech Space es una empresa española del sector de la tecnología espacial que utiliza pequeños satélites para captar imágenes térmicas de alta resolución, y Técnicas Competitivas es una empresa canaria dedicada a la prestación de servicios y al desarrollo de productos dentro del marco de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

