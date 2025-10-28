El CD Tenerife cumple en Copa ante la RSD Alcalá (0-4)

El CD Tenerife se impuso a la RSD Alcalá con un claro 0-4 en su arranque esta temporada dentro de la Copa del Rey.
Sorprendió Álvaro Cervera alineando a numerosos tinerfeños en el once inicial (Gabri, David, Dani Fernández, Maikel Mesa y Fran Sabina) y un sistema de juego inesperado.
El míster blanquiazul dispuso un 5-3-2 con Gabriel De Vuyst en la portería; tres centrales David, Álvaro y José León; César por el carril derecho y Dani Fernández por el izquierdo; Fabricio y Juanjo Sánchez en la medular, mientras que Maikel Mesa, Noel López y Fran Sabina se encargaron de la parcela ofensiva.
Un sistema que naufragó durante 25 minutos, en los que el juego del CD Tenerife fue bastante pobre. El invento duró lo que duró y Cervera reaccionó cerca de la media hora de partido.
En ese momento el preparador tinerfeño cambió a un sistema más esperado, un 4-2-3-1 con David en el lateral izquierdo, Dani Fernández en banda derecha por delante de César y Noel de extremo izquierdo.
A partir de ahí el equipo empezó a carburar. A partir de ahí el cuadro blanquiazul fue dominador del esférico y maduró el 0-1 hasta que Fran Sabina apareció en escena.
Al borde del descanso, en el minuto 42, robó Fabricio, amplió el campo para aprovechar la internada de Dani y el centro del canterano con su zurda lo cabeceó con maestría Fran Sabina para que su equipo se fuera al descanso con ventaja en el marcador.
En la segunda parte, Juanjo, Maikel Mesa y Nacho Gil, de penalti, certificarían la victoria y el pase de los blanquiazules a la siguiente eliminatoria.
Tweets by CDTOficial