El personal del servicio de ayuda a domicilio de La Laguna teme no cobrar su nómina de octubre

El personal del servicio de ayuda a domicilio en La Laguna, con una plantilla cercana a las 200 personas (en su gran mayoría mujeres), teme no cobrar sus nóminas de este mes de octubre, después de que la empresa que gestiona el servicio comunicara, el pasado jueves, al comité de empresa que no puede abonar dichas nóminas debido a lo que le adeuda el Ayuntamiento lagunero, según denunció ayer Carmen Urquía, presidenta del comité de empresa del servicio por Intersindical Canaria.
En base a este anuncio, la plantilla mantuvo ayer una asamblea extraordinaria en la que se votó por mayoría iniciar una serie de parones a partir del próximo 6 de noviembre, si la empresa y el Ayuntamiento no resuelven esta situación antes. En concreto, Urquía explicó que los parones se realizarían los martes y jueves desde las 11.00 horas y hasta el final del día, realizándose antes los servicios mínimos, y para lo que el próximo lunes se presentará el preaviso.
“De momento, haremos solo los parones y, si no se soluciona, entonces ya tomaremos otras medidas, como concentraciones por fuera del Ayuntamiento y la empresa y una huelga mayor”, afirmó la presidenta del comité de empresa, que confía en que este problema se solucione antes y no se tengan que adoptar estas medidas “porque somos las primeras que entendemos que trabajamos con personas” en un servicio que es “esencial”.
Mientras, Drago Canarias se hizo ayer eco de esta problemática y denunció, en un comunicado, la “incapacidad” de gestión del ayuntamiento, acumulando una deuda “de más de cuatro millones de euros” con la empresa concesionaria del servicio de ayuda a domicilio, según afirmaron.
Consistorio
Sin embargo, fuentes municipales respondieron ayer que la cantidad que se adeuda es “inferior” a esa cifra, y explicaron que “al haberse cumplido la última prórroga del servicio de ayuda a domicilio y estar tramitándose la nueva licitación, los pagos no se realizan por la tramitación ordinaria, lo que ha retrasado el abono”.
“En estos momentos, la empresa está actualizando la documentación bancaria, en función de la nueva norma europea que entró en vigor el 8 de octubre, de manera que la próxima semana el ayuntamiento pueda realizar los pagos pendientes de abono”, añadieron.