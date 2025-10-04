‘Solaris’ cita en Tito’s Beach a los ‘dj’ Luis Groove, Beto Uña, Aguilaria y Nico López

Solaris se prepara para transformar hoy domingo (13.00 horas) el ambiente de Puerto de la Cruz con una jornada de música, sol y baile. Tito’s Beach acogerá una pool party exclusiva en la que se darán cita los ritmos más frescos y vibrantes de la mano de destacados nombres de la escena local: Luis Groove, Aguilaria, Beto Uña y Nico López.
De esta manera, la propuesta reúne a cuatro referentes que destacan por su versatilidad en cabina y su capacidad de conectar con el público. El cartel artístico aúna la experiencia de dj con reputada carrera en importantes producciones dentro de la escena electrónica de Canarias.
Solaris busca consolidarse como un punto de encuentro único para amantes de la música electrónica y de las experiencias al aire libre.