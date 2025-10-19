Sufre una caída desde varios metros de altura en Tenerife

Un hombre de 64 años ha sufrido una caída desde varios metros de altura este domingo, en el sendero de Cruz del Carmen a Punta del Hidalgo, dentro del término municipal de San Cristóbal de La Laguna, según ha informado el 112.
El suceso tuvo lugar a las 16.39 horas, cuando la sala operativa de emergencias recibía una alerta solicitando asistencia sanitaria para un senderista que había sufrido una caída de una altura considerable.
Un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se desplazaron al lugar.
Así fue el rescate
El personal del helicóptero del GES y de Bomberos de Tenerife accedieron hasta el afectado y le prestaron la primera atención, presentando policontusiones de carácter moderado, según indica el 112.
Una vez inmovilizado, el hombre fue izado en camilla a la aeronave y evacuado a una zona cercana, donde se encontraba el personal de la ambulancia de soporte vital básico del SUC, que procedió a su asistencia y traslado al Hospital Universitario de Canarias.