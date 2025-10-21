TEA baraja que ‘Néstor reencontrado’ viaje a Las Palmas de Gran Canaria

El Consejo de Administración de TEA Tenerife Espacio de las Artes acordó favorecer la posibilidad de que la exposición Néstor reencontrado viaje a Las Palmas de Gran Canaria, con el propósito de que también se pueda disfrutar allí de esta muestra dedicada a Néstor Martín-Fernández de la Torre, una de las figuras más relevantes del modernismo canario.
La decisión se enmarca en el compromiso del museo por fortalecer el intercambio cultural entre las islas. Con esta iniciativa, TEA “reafirma su compromiso con la divulgación del patrimonio artístico canario y con la colaboración entre las principales instituciones culturales del Archipiélago, favoreciendo la circulación de las ideas, las obras y las miradas que conforman la identidad común de las Islas”.
La exposición, que se inaugura en TEA el viernes (18.00 horas), reúne “un conjunto excepcional de pinturas, dibujos, bocetos y materiales documentales que recorren la trayectoria del artista”. Muchas de las piezas de la muestra, comisariada por Juan Vicente Aliaga, proceden de colecciones públicas y privadas, algunas presentadas al público por primera vez.