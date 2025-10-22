TEA programa la película finlandesa ‘Never alone’

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, proyecta este miércoles, el viernes y el domingo, en sesiones que comienzan a las 19.00 horas, Never alone (2024), un drama histórico, coescrito y dirigido por Klaus Härö, que invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual frente a la injusticia.
El film se basa en la vida de Abraham Stiller, hermano del cineasta Mauritz Stiller (descubridor de Greta Garbo) y figura esencial en la defensa de los derechos humanos durante uno de los momentos más oscuros vividos en Europa.
Protagonizada por Ville Virtanen, Nina Hukkinen, Kari Hietalahti y Hannu-Pekka Björkman, entre otros, la cinta, que se pasa en versión original en finés con subtítulos en español, ofrece un retrato poderoso de coraje civil y resistencia moral.
La película sitúa al espectador en Helsinki, en 1942. Mientras Finlandia mantiene una peligrosa alianza con la Alemania nazi, un solo hombre se enfrenta al sistema. Abraham Stiller, un empresario judío, arriesga su vida para impedir que los servicios de seguridad finlandeses entreguen en secreto a refugiados judíos a la Gestapo.