Terremoto en la costa sureste de Tenerife: ha sido localizado por el Instituto Geográfico Nacional

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado este miércoles un terremoto de magnitud 2,7 en la costa de San Miguel de Abona, al sureste de la isla de Tenerife.
El sismo se produjo a las 03.15 horas de la madrugada y en el mar, a una profundidad de 19 kilómetros.
Enjambre en una “zona nueva”
Este nuevo movimiento se produce una semana después del enjambre sísmico con 22 terremotos de baja magnitud localizados en la dorsal noroeste de Tenerife, entre los valles de La Orotava y Güímar.
Se localizaron a una “profundidad media” de 7 kilómetros bajo el nivel del mar y a magnitudes muy bajas (máxima de 2.0 mbLg).
Según los datos registrados por el IGN, todos los terremotos se registraron en el municipio de La Orotava, salvo uno en Los Realejos y dos en Arafo, un tipo de actividad “común en entornos volcánicos como el de Tenerife”.
El director del IGN en Canarias, Ithaiza Domínguez, explicaba entonces que se trata de una actividad común en entornos volcánicos, pero reconoció que es “peculiar” por ser en una zona sismogénica “nueva”, que ha empezado a funcionar este año.
Cuándo se considera un terremoto de magnitud significativa
Un terremoto se considera de magnitud significativa a partir de cierto umbral en la escala de magnitud de momento (Mw) —la más usada actualmente—, aunque la percepción puede variar según el contexto:
- Menores de 3,5: suelen ser imperceptibles para la población, aunque se registran en los sismógrafos.
- Entre 3,5 y 4,9: pueden sentirse como temblores leves, pero rara vez causan daños.
- A partir de 5,0: ya se consideran sismos de magnitud moderada a significativa, capaces de causar daños menores en edificios mal construidos.
- Entre 6,0 y 6,9: se catalogan como terremotos fuertes, con riesgo de daños estructurales más graves.
- De 7,0 en adelante: son terremotos mayores, con potencial destructivo elevado en zonas pobladas.
- Más de 8,0: se clasifican como terremotos catastróficos o gigantes, con devastación a gran escala.
En términos prácticos, organismos como el USGS o el Instituto Geográfico Nacional (IGN) suelen considerar “significativos” los terremotos de magnitud 5 o superior, especialmente si ocurren en zonas pobladas, porque pueden generar daños y víctimas.