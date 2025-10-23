‘Testigos del horror’ profundiza en los crímenes más famosos que marcaron la crónica negra reciente de la isla

El próximo viernes 24 de octubre, a las 20:30 horas, el antiguo Cine Price de Santa Cruz de Tenerife se convertirá en escenario de una experiencia única. Bajo el título “Testigos del horror – Crímenes que dejaron huella en Tenerife”, el evento propone un recorrido audiovisual y reflexivo por algunos de los episodios más oscuros y conmovedores de la crónica negra del Archipiélago.
El evento cuenta con un aforo limitado y las entradas, con un precio de 5 euros, están disponibles en la web https://entrada.tiickets.es/events/testigos-del-horror. El encuentro, que cuenta con el patrocino de ICDC del Gobierno de Canarias, está organizado por Flashback Canarias como evento paralelo la celebración de la fiesta ‘Todos los Santos’, del 1 noviembre en Tegueste.
En esta nueva edición, los asistentes podrán adentrarse en los documentales dedicados a dos casos que estremecieron a la sociedad tinerfeña: el de Dámaso Rodríguez, conocido como “El Brujo”, y el de La Familia Alexander, ambos dirigidos por los cineastas Javier Caldas y Aarón Melián.
El primero repasa la historia de Dámaso Rodríguez, el fugitivo que sembró el terror en la isla durante los años noventa y protagonizó una de las persecuciones policiales más mediáticas de Canarias, que concluyó con un trágico desenlace. El segundo aborda el asesinato de una familia de origen alemán en una zona apartada de Tenerife, un caso rodeado de misterio y especulaciones sobre posibles rituales y sectas.
Tras las proyecciones, se celebrará un debate moderado por Cristo Gil, historiadora del arte y necromántica, que permitirá a los asistentes explorar no solo los hechos, sino también el impacto psicológico y cultural de estos crímenes en la comunidad local.
En el coloquio participarán Carlos Simancas, guía turístico y experto etnográfico; Javier Caldas y Aarón Melián, directores de los documentales; Jorge Fonte, escritor e investigador especializado en criminología; Miguel Ángel Autero, periodista que cubrió en su momento el caso Dámaso; y Alfonso Ferrer, director del medio El Laberinto, dedicado a la crónica de sucesos.
“Testigos del horror” propone un acercamiento respetuoso y crítico a estos hechos que marcaron a Tenerife, no solo desde la perspectiva policial, sino como un espejo de los temores, mitos y realidades que habitan en la memoria colectiva de la isla.
Además, fiel a su tradición programadora de los últimos años, FlashBack Canarias llevará a cabo también durante el próximo mes de noviembre dos rutas guiadas, Ruta Crónica Negra Santa Cruz, a cargo de Carlos Simancas; y la ruta por el Barranco de Badajoz a cargo del mismo Carlos Simanca y José Gregorio, de Radio San Borondón.