El Gobierno traslada esta semana 27 menores solicitantes de asilo de Canarias a la Península

El Gobierno prevé trasladar esta semana a otros 27 niños migrantes solicitantes de asilo desde Canarias a la Península en tres grupos diferenciados para dar cumplimiento a la orden del Tribunal Supremo que ordenó al Estado el pasado mes de marzo hacerse cargo de alrededor de un millar de estos menores.
Según han informado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este martes tras la reunión semanal que mantienen Gobierno central y el de las islas para coordinarse sobre este asunto, el Ejecutivo ha trasladado en este encuentro sus previsiones para las próximas semanas.
En concreto, ha señalado que entre esta semana y la primera de noviembre, el sistema de acogida de protección internacional estatal ofrecerá al menos 135 plazas, que podrán ser más en función de las gestiones que se realicen en algunos de los territorios de la Península.
Se trata de niños y adolescentes que han migrado solos, sin referentes adultos, a través de peligrosas travesías y presentan múltiples vulnerabilidades, pues han pedido protección internacional en España porque sufren persecuciones en sus países o temen sufrir daños graves si vuelven a su lugar de origen.
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha trasladado que, con el objetivo de agilizar los traslados de un sistema al otro, dos unidades móviles de la entidad social autorizada, Engloba, están reforzando la realización de entrevistas en recursos o instalaciones del Ejecutivo autonómico para poder hacer los traslados directamente a la Península sin pasar por el centro de acogida Canarias 50.
En este marco, hace unos días se entrevistó a 12 menores en El Hierro, y esta semana se prevé que se hagan otras 16 valoraciones en las oficinas de la Dirección General de Infancia del Gobierno de Canarias.