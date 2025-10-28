El Estado se ofrece a “atender de inmediato” a 252 menores solicitantes de asilo de Canarias

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, informó este martes de que el Estado está en disposición de atender de inmediato a 252 menores migrantes solicitantes de asilo actualmente acogidos en centros del Archipiélago. La medida se enmarca en el cumplimiento del auto del Tribunal Supremo, que instó al Ejecutivo central a hacerse cargo con sus propios medios de alrededor de 1.000 menores no acompañados que solicitaron protección internacional.
Rodríguez explicó que el Gobierno de España habilitará un total de 612 plazas en el sistema de acogida de protección internacional antes del 20 de noviembre, descontando las 252 ya disponibles. Tras la reunión de la comisión interadministrativa semanal, señaló que ambas administraciones han actualizado y unificado las cifras de menores bajo tutela autonómica.
Según los datos comunicados, el punto de partida eran 1.140 menores solicitantes de asilo. De ese total se han restado 199 ya trasladados a la Península, 230 que han alcanzado la mayoría de edad, 30 que la cumplirán en noviembre y 68 cuya solicitud de asilo fue denegada.
La representante del Gobierno canario destacó que Canarias tutela actualmente 910 menores solicitantes de protección internacional, tras registrarse once nuevas solicitudes este lunes. El Archipiélago ha remitido 519 expedientes complementarios de menores al Estado para completar la documentación necesaria en los traslados.
Desde la Secretaría de Estado de Migraciones se precisó que, aunque aún no se ha recibido la notificación formal del auto del Supremo, el plazo de 15 días para ejecutar las derivaciones comenzará al día siguiente de la recepción de esa notificación. Una vez obtenidas las autorizaciones oportunas del Gobierno de Canarias, se iniciará la cobertura de las plazas vacantes ya disponibles.
Hasta el momento, el Estado ha trasladado a 350 menores desde los centros gestionados por el Gobierno autonómico.
Rodríguez señaló que el Ejecutivo canario solicita que se dé prioridad a 27 menores que no pudieron salir la semana pasada y a aquellos menores de 14 años que ya han sido evaluados y entrevistados. También advirtió de que unos 90 menores cumplirán la mayoría de edad entre noviembre y diciembre, lo que implicará su paso a recursos destinados a adultos del sistema de asilo.