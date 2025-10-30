inmigraciÓn

El Gobierno firma 100 traslados de menores migrantes desde Canarias

Otros 44 expedientes han sido archivados por mayoría de edad o arraigo
La Delegación del Gobierno en Canarias ha asegurado que son ya 100 los expedientes de menores migrantes no acompañados culminados y firmados para su traslado a península, a los que hay que sumar otros 44 archivados por mayoría de edad o arraigo.

Todo ello, en aplicación tanto del artículo 5 como de la disposición adicional primera del Real Decreto 658/2025, según ha informado el Ejecutivo en una nota de prensa.

En concreto, además de los 100 expedientes culminados, hay otros 44 archivados por mayoría de edad de los migrantes tras el informe del Ministerio Fiscal o por informe negativo de la Fiscalía al considerar que tenían arraigo en Canarias.

De acuerdo con el Real Decreto por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada, desde la notificación de la resolución de ubicación y traslado, la Comunidad Autónoma debe ejecutar la salida del menor hacia la Comunidad de destino en un plazo máximo de cinco días naturales.

