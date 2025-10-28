sucesos

Un herido tras el choque entre dos vehículos en la TF-5

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta
A las 17:32 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió diversas alertas sobre el choque entre dos automóviles en la autopista TF-5, a la altura de la salida 8A en dirección Santa Cruz de Tenerife, en el municipio de La Laguna.

El personal del SUC atendió al afectado, un hombre de 43 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta diversos traumatismos de carácter moderado, trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

La Guardia Civil instruyó el atestado correspondiente, y la cuadrilla de Carreteras aseguró la vía circulatoria.

