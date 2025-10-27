Una cena irrepetible de Martín Berasategui y Akira Back en Abama

Los chefs del M.B, Martín Berasategui,y de Akira Back Tenerife, Akira Back, ambos en The Ritz Carlton Abama, decidieron unir sus fuerzas para celebrar una cena conjunta, denominada ‘Legends dinner’. Cada uno con sus platos. Una propuesta gastronómica avalada por las nueve estrellas del cocinero vasco y la de Akira, nacido en Seúl y criado en Colorado, que ha construido un imperio culinario global con más de 30 restaurantes en Tokio, París, Dubái, Londres, Toronto, Seúl y ahora el último en Tenerife.
La expectación era grande para conocer la propuesta culinaria de estas dos leyendas de la gastronomía que han convertido en una experiencia la visita a sus restaurantes y que ahora defienden su propuesta en sus restaurantes, ubicados en este hotel de Guía de Isora, en el Sur de Tenerife.
La cena, que se celebró en el restaurante M.B, que dirige el también vasco Erlantz Gorostiza, comenzó con unas milhojas caramelizadas de anguila ahumada, foie-gras, cebolleta y manzana, uno de los platos emblemáticos de la cocina de Berasategui.
A continuación le tocó el turno a Akira quien propuso un carabinero, de La Santa, capturado en aguas de Lanzarote, con salsa de sus cabezas, panceta de kimchi, que estaba muy rico. El chef destacó que este crustáceo es uno de los mejores productos que ha encontrado en su visita a Tenerife.
El siguiente paso también le correspondió a Akira quien presentó un usuzukuri de pez limón, sobre ponzu de chiles ahumados, muy potente de sabor.
Berasategui ofreció a los comensales un hinojo en risotto con marisco, crudité y su jugo emulsionado, que hizo disfrutar a los comensales y que también forma parte de los platos más ovacionados del chef vasco.
El cocinero de origen coreano continuó con un cherne, capturado en nuestro litoral, cocinado en su justo punto y combinado con acierto con una salsa beurre blanc.
El último plato fuerte de la velada fue un carré de cordero francés, acompañado de unos cogollos aderezados con pistacho, berenjena espaciada y toques de yogurt.
Empezó el prepostre con un mochi de yuzu con miel canaria tostada y crujiente de gofio, propuesta de Akira Back, y se cerró con la sugerencia de Berasategui de un maíz ahumado helado sobre un nudo de caramelo salado, cacao y café. Ambos postres exquisitos y nada cargados de azúcar.
Este encuentro supone mucho más que una cena: es un diálogo creativo entre dos cocinas que marcan tendencia a nivel mundial, y un hito que refuerza la posición de Akira Back Tenerife como uno de los referentes de la alta gastronomía en la isla. Con él, The Ritz-Carlton Abama continúa atrayendo a talentos internacionales de primer nivel para crear experiencias culinarias que trascienden la mesa y quedan en la memoria.
Martín Berasategui, nacido en San Sebastián en 1960, es uno de los chefs más galardonados del mundo por las estrellas Michelin. Comenzó su carrera en el restaurante familiar, Bodegón Alejandro, donde obtuvo su primera estrella en 1986. En 1993, abrió su emblemático restaurante en Lasarte-Oria, que rápidamente se convirtió en una referencia internacional. Su cocina, profundamente arraigada en la tradición vasca, es conocida por su innovación técnica y su sensibilidad
Por su parte, Akira Back, nacido en Seúl y criado en Aspen, Colorado, comenzó su carrera como snowboarder profesional antes de descubrir su pasión por la cocina. Tras formarse en el Art Institute of Colorado, abrió su primer restaurante, Yellowtail, en el Bellagio de Las Vegas en 2008. Desde entonces, ha construido un imperio culinario global con más de 30 restaurantes en Tokio, París, Dubái, Londres, Toronto, Seúl y desde hace dos años en The Ritz Carlton Abama, en Guía de Isora.