El único festival de cine llevado a cabo en El Hierro presenta su novena edición

El Festival Internacional de Cine Insular INSULARIA, Islas del Mundo en Red celebra este año su novena edición, que se desarrollará del 2 al 12 de octubre de 2025. Consolidado como el único festival de cine de habla hispana dedicado en exclusiva a las cinematografías hechas en islas, INSULARIA se ha convertido en un punto de encuentro internacional entre culturas isleñas de todo el planeta.
Con sede principal en la isla de El Hierro y su habitual itinerancia por las ocho islas Canarias, el festival ofrecerá una programación que combina cine, artes plásticas, música y literatura. La propuesta cultural se articula en torno a actividades como talleres, clases magistrales, debates y actividades educativas.
Entre las secciones de esta edición destacan el Opening Film, con la emisión de La Isla de las mentiras (2020); Isla Invitada, con la colaboración del Glasgow Short Film Festival y con Escocia como protagonista; KM.0, que contará con la presencia de Candela Peña como Jurado Oficial; Panorama, con la muestra de once metrajes de lugares como Filipinas, Reunión o Chiloé; Ecoislas, que continúa con su red de cooperación internacional; Islas Mujeres, que en su tercera edición continúa contando con la colaboración de CIMA; y Bafta Shorts, que supone su estreno nacional con ocho cortometrajes nominados y ganadores de premios Bafta.
Por otro lado, les informamos de que INSULARIA estará disponible para entrevistas y contenidos personalizados que los medios soliciten con antelación. Asimismo, les compartimos el spot oficial y la programación completa del evento.