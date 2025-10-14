tenerife

Los trabajadores de Urbaser advierten de una huelga en Navidad en el norte de Tenerife: “No somos esclavos, solo padres de familia

Los empleados de la empresa de limpieza reclaman mejoras laborales; el paro afectaría a seis municipios
Los trabajadores y trabajadoras que prestan servicio en Urbaser, encargados de la gestión de residuos de la UTE de la Mancomunidad del Norte -formada por los ayuntamientos de El Rosario, Tacoronte, El Sauzal, La Victoria, La Matanza y Santa Úrsula– se concentraron ayer en Tacoronte, frente a las dependencias de la Mancomunidad, para reivindicar mejores condiciones laborales.

Más de 50 personas pronunciaban frases del tipo “Mancomunidad, queremos la verdad”, “Si esto no se arregla, leña, leña, leña”, o “no somos esclavos, solo padres de familia” o “somos basureros, no delincuentes”.

La protesta comenzó a las 13.00 horas y allí permanecieron casi una hora y contaron con el apoyo de los coches que pasaban por la vía que al ver los carteles y conocer la situación, no dudaban en pitarles.

El presidente del comité de empresa, Ángel Demetrio Yanes de la Rosa, advirtió que si no se llega a un acuerdo, en Navidad se iniciará una huelga que afectará a los seis municipios.

En este sentido, dijo que sabe que esta medida puede generar molestias a la población, pero aclaró que el conflicto no es con los vecinos y vecinas, sino con la empresa.

