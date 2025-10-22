Emotiva visita de la Virgen de Candelaria al centro penitenciario

En el marco de la visita que la Virgen de Candelaria está realizando estos días a Santa Cruz, la venerada imagen protagonizó ayer uno de los actos más emotivos con su visita a los internos e internas del centro penitenciario de la Isla, más conocido como Tenerife II, y ubicado en el municipio de El Rosario.
Según informaron desde el Obispado, en su portal Nivariense Digital, la comitiva partió de madrugada, en la grúa que transportó la sagrada imagen desde Candelaria a Santa Cruz. En esta ocasión, la imagen no llevó las andas de baldaquino, sino una base con cuatro varales perteneciente a la Virgen del Rosario, en Machado. Lució un manto azul real y portó un rosario de pasión que quiso simbolizar la redención.
A las 08.00 horas, los participantes en la visita accedieron al centro penitenciario, entre los que se encontraba el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, los padres dominicos de Candelaria y el delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria, Domingo Marrero, entre otros, además de los responsables de la prisión, resto de capellanes y voluntarios. Marrero expresó que, tal y como reza el lema de la visita, “la madre de Dios lo que viene a traernos es consuelo y esperanza”.
Según relataron desde el Obispado, en los días previos a la visita, los internos se habían esmerado en decorar la prisión con globos en verjas y en las rejas de las ventanas, cintas o numerosos elementos florales realizados con papel de celofán. Algunos reclusos también elaboraron un cuadro al óleo de Cristo crucificado o un panel con un dibujo de la aparición de la Virgen a los guanches. Además, el módulo de mujeres elaboró una columna de cartulina con manos de papel en la que escribieron sus oraciones a la Virgen.
La imagen fue recibida en la zona donde acceden los vehículos con cantos y aplausos. Un grupo de internos fue el encargado de cargar a la patrona hasta la cancha de baloncesto, donde se realizó el acto con los diferentes módulos. “Esto es una vez en la vida y hay que vivirlo al máximo”, expresaron los elegidos para transportar a la Virgen.
En el acto, el obispo Nivariense quiso compartir un mensaje de esperanza: “Estamos viviendo un momento histórico. Con María podemos seguir luchando. Mirémosla y pongamos a sus pies nuestras preocupaciones. Una madre siempre mira con ternura a sus hijos. Ella no nos juzga. Si nos fijamos, veremos como bajo la candela lleva también un ancla que simboliza la esperanza.
La Virgen no viene solo a visitarnos como si fuera un vis a vis, sino que viene a quedarse para siempre en nuestros corazones”. Los reclusos y reclusas, antes de regresar a sus módulos, mostraron su afecto a la Patrona de Canarias de diversas formas.
La salida de la imagen también despertó muchas emociones. Un grupo de internos la transportó a hombros hasta la puerta, donde tomó el relevo un grupo de funcionarios hasta la grúa, donde la esperaban diversos devotos, como Lourdes Hernández, perteneciente a la parroquia de Llano del Moro, quien se arrancó con una emocionante malagueña: “Eres la Madre, de verdad. Madre de gran corazón. Eres la madre verdadera. La que visita a sus hijos. Los privados de libertad, dando consuelo y cariño”.