Vueling avisa a Canarias: “El retraso del pago del descuento de residente pone en riesgo la conectividad”

La directora de Asuntos Corporativos, Marca y Sostenibilidad de Vueling, Sandra Hors, ha afirmado este jueves que el retraso del pago del descuento de residente por parte del Gobierno de España a las aerolíneas “pone en riesgo la conectividad” con Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
La directiva, en rueda de prensa, ha explicado que las compañías están sufriendo “meses” de demoras en los pagos, de ahí la necesidad en trabajar con el Gobierno y buscar una fórmula efectiva “para que esto no siga sucediendo, porque se está extendiendo” que las aerolíneas tengan que acumular estos costes.
“Si yo decido poner un vuelo en Canarias, en lugar de ponerlo a Bilbao, ese vuelo, el pasajero, en realidad, me paga solo una parte y el resto lo tiene que pagar el gobierno”, ha comentado Hors sobre el descuento de residente en España, una bonificación del 75% aplicada al transporte aéreo y marítimo para las personas que tienen residencia en territorios extrapeninsulares.