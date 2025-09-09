Vueling también aprovecha la marcha de Ryanair de Tenerife Norte: ofertará 89.000 plazas más

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, se refuerza en Santiago y Tenerife durante la temporada de invierno con más de 160.000 asientos adicionales, alcanzando un total de 1.478.000 plazas. De este modo, la aerolínea consolida su liderazgo en ambos aeropuertos.
En Tenerife Norte, Vueling sigue apostando por ampliar su oferta durante todo el año y programa la temporada de invierno más ambiciosa de su historia con un total de casi 900.000 asientos, un 11 % más que en 2024 y 89.000 asientos adicionales. De este modo, Vueling añade 25 frecuencias semanales adicionales durante el invierno y refuerza así conexiones estratégicas desde Tenerife:
· A Barcelona, con 5 frecuencias extra, alcanzando las 35 frecuencias semanales -5 vuelos al día-, con conexión a cerca de 90 destinos (60 internacionales).
· A Sevilla, suma 7 frecuencias semanales -1 vuelo diario más durante todo el invierno- con una oferta de 24 a la semana.
· La aerolínea incorpora 3 frecuencias adicionales a las conexiones con Santiago, Málaga y Alicante.
· Suma 2 frecuencias semanales a la oferta con Valencia.
· Se mantienen las conexiones actuales con Bilbao, Granada, Asturias y París.
En Tenerife Norte, donde la aerolínea vuela desde el 2008, Vueling acumula más de 11,2 millones de pasajeros volados hasta 2024. Solo el año pasado volaron con la compañía más de 1,6 millones de pasajeros y ya ha superado el millón de pasajeros en 2025.
Según Pla, “con esta oferta de invierno en las Islas Canarias reforzamos nuestro compromiso por mantener y potenciar la conectividad aérea de las Islas durante todo el año. Se trata de nuestro programa de invierno más extenso en Tenerife”.
En Santiago, la compañía ofrecerá un total de 578.000 asientos en invierno de 2025, un 15 % más que en 2024 y 76.700 asientos adicionales. Para dar respuesta al incremento de operativa durante la temporada alta de invierno, Vueling incorporará un avión adicional entre el 15 de diciembre y el 6 de enero, que operará definitivamente a partir de la temporada de verano de 2026.
Este aumento de la capacidad añade 28 frecuencias semanales adicionales al programa de invierno desde y hacia Santiago y se traduce en una mayor oferta en rutas clave:
· La ruta Santiago–Barcelona suma 6 frecuencias semanales adicionales, alcanzando un total de 28, con conexión a cerca de 90 destinos (60 internacionales).
· Con Palma de Mallorca se añaden 4 frecuencias semanales más, llegando a 11.
· En Canarias, se incrementan 1 frecuencia semanal a Fuerteventura, 3 a Tenerife y 4 a Las Palmas.
· Se añaden 3 frecuencias semanales a Sevilla y 4 a Málaga.
· Se recupera la ruta Santiago–Alicante, con 2 frecuencias semanales en invierno.
· A nivel internacional, vuelve la conexión Santiago–Zúrich con 3 frecuencias semanales (del 5 de diciembre al 9 de enero), y se mantienen Londres —con Heathrow como novedad— y París.
En Santiago, donde la aerolínea opera desde 2006, Vueling ha transportado más de 9,6 millones de pasajeros hasta el 2024. El año pasado la compañía desplazó a más de 1,2 millones de pasajeros y solo en lo que va de 2025 ya han volado con Vueling cerca de 760.000 pasajeros.