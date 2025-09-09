La angustia de los 25 trabajadores de Ryanair en Tenerife Norte: “No sabemos qué pasará con nosotros”

La pasada semana, Ryanair anunció su marcha del aeropuerto Tenerife Norte. Esta noticia generó un cruce de declaraciones y comentarios, desde políticos a usuarios de redes sociales, tanto de alegría como de reproche pero, en medio de esa vorágine, casi desapercibidos, se encuentran los trabajadores de la aerolínea en el citado aeródromo.
Trabajarán hasta el 26 de octubre, justo cuando acaba la temporada de verano, pero, a partur de ahí todo, hasta el momento, está envuelto en incertidumbre.
25 trabajadores de Ryanair en el Norte
Ryanair cuenta con 25 trabajadores en el Aeropuerto Tenerife Norte. De ello se encarga la empresa Azul Handling, presente también en el aeródromo ubicado en el sur de la Isla.
La pasada semana, según cuenta un trabajador a DIARIO DE AVISOS, los hechos se precipitaron: “El lunes nos dijeron que el martes por la mañana una persona de la compañía llegaría desde la Península a hablar con nosotros, para que nos enteráramos por ellos y no por la prensa”.
En aquella reunión, se les comunica el cierre de operaciones en el aeropuerto Tenerife Norte, asegurando que se tratará de ubicar a los trabajadores en Tenerife Sur o en otras bases, algo que, de todos modos, no parece sencillo: “Somos muchos, somos 25. Nos comunicaron que no tenían la seguridad de que hubiera sitio para todos nosotros y nosotras”.
Desde ese día, la incertidumbre. Se comunicó a los trabajadores la posibilidad de llevar a cabo un ERE -algo de lo que no han tenido más conocimiento-, y se pusieron en contacto con su sindicato (CC.OO.), que tampoco ha recibido ninguna comunicación: “No entendemos el motivo del ERE y nos dijeron que llegaría alguien de recursos humanos de la compañía desde la Península, pero no hemos tenido noticias”.
Mientras tanto, siguen trabajando en una especie de limbo hasta el 26 de octubre en una situación que también ha cogido de improviso a los pasajeros: “Algunas personas nos echan la bronca, incluso nos insultan, por haber comprado vuelos para noviembre o diciembre. Nuestra situación no es sencilla”.