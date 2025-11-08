‘A propósito do Vermelho’ y ‘Placeres extraños’ llegan al Paraninfo ULL de la mano de Acerina Amador

El Paraninfo de la Universidad de La Laguna acogerá el sábado 8 de noviembre, a las 20:00 horas, una cita destacada con la danza contemporánea de la mano de la creadora e intérprete Acerina Amador, que presentará dos piezas de fuerte carga física, poética y simbólica: ‘A propósito do Vermelho’ y ‘Placeres extraños Repito placeres extraños’. Con una entrada general de 8 euros, disponibles a través de la plataforma Ecoentradas, el público podrá asistir a una velada que se adentra en el cuerpo como territorio de memoria, identidad, resistencia y transformación.
En ‘A propósito do Vermelho’, Amador despliega un trabajo que transita entre la vida, la metamorfosis, la resistencia y la muerte. La crítica Cláudia Galhos destaca la intensidad con la que la artista aborda este universo escénico, señalando que se lanza “con una intensidad renovada, valiente para aproximarse al vértigo de la muerte, en el susurro interior de ese equilibrio esculpido de cuerpo, hecho con precisión y asombrada belleza, que solo se toca cuando se toca realmente la vida”. La pieza invita a una experiencia sensorial y emocional donde el cuerpo se convierte en un lenguaje en sí mismo, habitado por fragilidad, impulso y organicidad.
Por su parte, ‘Placeres extraños Repito placeres extraños’ propone una exploración del cuerpo desde el deseo, la repetición, el desequilibrio y la búsqueda de una identidad que se revela a través del movimiento. El análisis del crítico Yann Gibert subraya que el trabajo de Amador “lleva una estructura muy definida: de la tierra a la tierra, pasando por movimientos de equilibrio donde los repetitivos saltos revelan la identidad de la mujer a través de constantes y obsesivos movimientos que acaban transformados en posiciones invertidas imposibles y tortuosas”.
Gibert añade que la artista muestra una alta consciencia coreográfica también en elementos periféricos, como el vestuario o el espacio sonoro, reforzando el discurso escénico, y afirma que “Acerina Amador lleva las raíces de su intimidad al campo político”, situando su sensibilidad “en el femenino mundo occidental”, desde donde proyecta una presencia física y emocional de gran intensidad sobre el escenario.
Con esta doble presentación, el Paraninfo ULL se convierte en un espacio para la reflexión y la experiencia estética a través del movimiento, en una propuesta que invita al público a acercarse a dos obras que exploran límites, vulnerabilidades y potencias del cuerpo contemporáneo. La velada supone una oportunidad para conectar con el lenguaje coreográfico de Amador, caracterizado por una fisicalidad extrema, un discurso artístico comprometido y una poética que interpela tanto al plano íntimo como al colectivo. Las entradas ya se encuentran disponibles y el aforo es limitado.