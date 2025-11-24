Accidente entre una guagua y un coche en pleno centro de Santa Cruz

Una guagua de Titsa y un coche han colisionado en Santa Cruz de Tenerife, provocando importantes retenciones en el tráfico de la zona centro.
El accidente se ha producido en la calle Miraflores, en el cruce con la calle Dr Miguel López González y, afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales de consideración.
Efectivos de la Policía Local y del Servicio de Urgencias Canario (SUC) trabajan en el lugar, por lo que se ruega precaución y paciencia a los conductores que circulen por la zona.