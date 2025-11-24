Un incendio obliga a evacuar un edificio en Santa Cruz de Tenerife: dos perros atrapados

Un incendio declarado este sábado, sobre las 13:25 horas, en una vivienda del barrio de La Salud, en Santa Cruz de Tenerife, obligó a evacuar un edificio. El fuego afectó a un cuarto piso.
Cuando los bomberos llegaron, comprobaron que no había personas en el interior, aunque sí dos perros que fueron rescatados. Tras contener la propagación de las llamas, las extinguieron y ventilaron el bloque.
En el operativo intervinieron la Policía Local y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Este domingo, a las 18:15 horas, Bomberos de Tenerife con base en La Laguna fueron movilizados para una apertura de puertas en la calle La Higuera. Un vecino avisó de que llevaba días sin noticias del residente y había observado filtraciones de agua.
Los efectivos accedieron a la vivienda mediante una autoescalera y confirmaron que estaba vacía. Tras revisar grifos y posibles fugas, descartaron cualquier escape.
También intervino la Policía Local.
Un vuelco peligroso y un atrapado
El sábado, alrededor de las 17:50 horas, efectivos de Güímar acudieron a un accidente de tráfico en la carretera de Los Loros, en Candelaria, por el vuelco lateral de un vehículo eléctrico.
Los bomberos señalizaron la zona, establecieron un cordón de seguridad, realizaron una extinción preventiva ante un posible incendio y limpiaron la vía por un derrame de aceite.
En esta actuación colaboraron la Guardia Civil y personal de carreteras.
Ese mismo día, sobre las 14:00 horas, bomberos de Santa Cruz fueron requeridos por otro accidente de tráfico en Los Gladiolos. Un coche colisionó con otro estacionado en doble fila. Los efectivos estabilizaron el vehículo y desconectaron la batería para permitir la extracción de la víctima en condiciones de seguridad. Participaron la Policía Local y el SUC.
Otro incendio con riesgo de electrocución
El viernes, a las 15:45 horas, bomberos de Guía de Isora fueron activados por un incendio en un hotel en desuso en Adeje. El fuego se originó en un cuadro eléctrico.
Los efectivos realizaron labores de inspección y extinción, extremando precauciones por riesgo de electrocución e inhalación de humo. Con refuerzos de bomberos de San Miguel, detectaron una canalización de agua rota que fue reparada con apoyo de la Guardia Civil.
Durante la búsqueda localizaron a una persona con problemas respiratorios, que fue atendida por el SUC.
Tras la extinción, ventilaron el edificio. También colaboraron bomberos voluntarios de Adeje y la Policía Local.